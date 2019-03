Zuckergehalt in Lebensmitteln Aldi, Lidl & Co. verändern die Rezepte hunderter Eigenmarken

In Großbritannien etwa müssen die Hersteller dagegen eine Zuckersteuer auf Limos zahlen. In Frankreich wurde der Nutri-Score eingeführt, der nun auch die ersten deutschen Produkte ziert. Eine entsprechende Farbskala zur Nährwertkennzeichnung ist auch in Belgien und Spanien verbreitet. Ernährungsministerin Klöckner hält davon zwar wenig: „Wir werden den Bürgern nicht vorschreiben, was sie zu essen haben“, sagt sie. Doch womöglich kommt die Lebensmittelampel am Ende trotzdem. In Frankreich sorgten letztlich die Supermärkte und Discounter dafür, dass sich der Nutri-Score durchgesetzt hat und flächendeckend eingeführt wurde.