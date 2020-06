Zukunft von Karstadt Kaufhof Galeria-Rettung: Jetzt wird es ernst

Die Arbeitnehmervertreter sehen auch insgesamt nur begrenzten Verhandlungsspielraum. „Der Generalbevollmächtigte hat erklärt, dass bereits spätestens im August 2020 weitere liquide Mittel in dreistelliger Millionenhöhe nötig sind“, zitiert die WirtschaftsWoche aus dem Papier. Der Gesellschafter, die österreichische Signa-Gruppe von René Benko, sei demnach bereit, weitere finanzielle Beiträge zu leisten; „Voraussetzung hierfür ist aber, dass es einen Insolvenzplan gibt“. Das „Ziel muss das Erreichen eines Insolvenzplans sein“, schreibt daher der Gesamtbetriebsrat. Im Arbeitnehmerlager ist allerdings durchaus umstritten, wie weit die Zugeständnisse gehen sollen. Auch eine gerichtliche Klärung scheint nicht ausgeschlossen. Zudem brechen zwischen den bis vor Kurzem selbständig agierenden Unternehmensteilen Kaufhof und Karstadt auch intern Konflikte auf. So äußern Arbeitnehmervertreter von Kaufhof teils Kritik am Vorgehen und der Kommunikationspolitik innerhalb des Betriebsrats.