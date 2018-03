Zukunft von Saturn und Media Markt: Ceconomy will mit Kellerhals-Familie Lösung finden

Angesichts von Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit der Aufspaltung des Metro-Konzerns sieht Ceconomy-Aufsichtsratschef Jürgen Fitschen kein Fehlverhalten auf Seiten der Düsseldorfer Holding. Vorwürfe, der Kapitalmarkt sei zu spät über die Aufspaltung des Metro-Konzerns in einen Lebensmittelhändler und die Holding Ceconomy informiert worden, würden nicht tragen, sagte Fitschen bei der Hauptversammlung in Düsseldorf am Mittwoch in Düsseldorf.