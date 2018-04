Softbank, Weltherrscher der Mobilität

Von 5000 Beteiligungen ist man zwar noch weit entfernt. Aber die Zahl wächst – und hat ein klares Ziel. Der Großteil der 48 Milliarden Dollar, die der Vision-Fonds seit Anfang 2017 in 35 Unternehmen investiert hat, fließt in die Mobilität. So gehören dem Techkonglomerat inzwischen Anteile an allen vier führenden Anbietern von Fahrdiensten. Im Januar dieses Jahres investierte man neun Milliarden Dollar in das US-Unternehmen Uber, das die Taxibranche umkrempelt. Mehr als doppelt so viel Geld steckte Softbank bereits zwei Jahre zuvor in den chinesischen Wettbewerber Didi. Auch in die asiatischen Pendants Grab aus Singapur und Ola aus Indien hat Softbank Milliarden gesteckt. Damit hat Son schon heute bei Hunderten von Millionen vermittelter Fahrten seine Hand im Spiel.