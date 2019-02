Zum Tod des Modezars Karl Lagerfeld, die unsterbliche Marke

Auch Righi musste sich erst den Segen des alten Mannes abholen, ehe er loslegen durfte. Doch seit er 2012 an Bord kam, läuft der Laden. Was immer sich an Produkten denken lässt, die sich mit dem Karl-Logo verkaufen – die gut geölte Markenmaschine spuckt es aus. Mittlerweile gibt es Kleider und Handtaschen, Jeans und Schuhe, Düfte und Lederwaren, dazu Duftkerzen, Badeanzüge, Stofftiere, Sonnenbrillen, Schmuck, Uhren und Kosmetik, meist hergestellt von den Lizenznehmern und Anteilseignern.

Im Frühjahr 2018 kamen auch Lippenstifte in Karl-Form in die Regale, produziert vom australischen Hersteller ModelCo. Der Clou: In Karls Kopf stecken eine kleine Taschenlampe und ein Mini-Schminkspiegel, damit die Mädels, ohne sich zu vermalen, im dunklen Club die Lippen nachziehen können. Dass in Deutschland dabei Douglas als Verkaufskanal den Zuschlag bekam, dürfte kein Zufall sein: Douglas-Chefin Tina Müller pflegte seit ihren Henkel-Zeiten einen engen Draht zum Pariser Modepaten.