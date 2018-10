Zunächst in Spanien DocMorris will Medikamente innerhalb einer Stunde ausliefern

Der niederländische Arzneiversender DocMorris will künftig Medikamente innerhalb einer Stunde zu den Patienten bringen. Die DocMorris-Muttergesellschaft Zur Rose hat dafür im August dieses Jahres die spanische E-Commerce-Plattform Promofarma gekauft. „Durch Promofarma sind wir in der Lage, unsere Medikamente in Spanien innerhalb einer Stunde auszuliefern“, sagte DocMorris-Vorstandschef Olaf Heinrich der WirtschaftsWoche, „das wäre auch in Deutschland möglich und denkbar.“ Bislang liefert DocMorris Medikamente in der Regel 24 Stunden nach Bestelleingang aus. Branchenbeobachter sagen, dass sich DocMorris so gegen einen Einstieg des US-Versandriesen Amazon in den deutschen Apothekenmarkt wappnen wolle.