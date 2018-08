Zusammenschluss: Karstadt-Kaufhof-Fusion kurz vor dem Abschluss – nur noch letzte Details offen

Kaufhof betreibt in Deutschland 96 Warenhäuser, 41 Warenhaus-Immobilien hatte HBC in ein Gemeinschaftsunternehmen unter anderem mit dem US-Investor Simon Property eingebracht. Diese müssen nun aus dem Gemeinschaftsunternehmen herausgekauft werden, dazu und zur Finanzierung liefen Gespräche, hieß es. Zu Karstadt gehören in der Bundesrepublik 79 Warenhäuser. Vermutlich würden bei einer Fusion deutlich weniger als 15 Filialen von zusammen knapp 180 Häusern in Deutschland geschlossen, hatten Insider gesagt. Einsparungen könne es aber vor allem in den Bereichen Verwaltung und Logistik geben.