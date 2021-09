Zweite Preiserhöhung dieses Jahr Erst 5, jetzt 10 Prozent mehr fürs Toilettenpapier

In Mannheim liegt somit die Hoffnung für die künftige Papierproduktion im Hause Essity: Das Ziel ist, die Produktion dort in den kommenden sechs Monaten so hochzufahren, dass ab dem ersten Quartal 2022 allen Zewa-Produkten in Deutschland und Österreich einen 30 prozentigen Strohanteil beigemischt werden kann. „Wenn dieses Pilotprojekt gut läuft, wollen wir sehr schnell andere Standorte zusätzlich ausbauen, so dass unserer Produktpalette weltweit fünf bis zehn Prozent dieses nachhaltigeren Rohstoffs beigemischt werden können“, sagt Groth.