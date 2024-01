Das vergangene Jahr verlief für den Einzelhandel in Deutschland enttäuschend. Nominal verzeichneten die Unternehmen nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes zwar ein Plus von 2,3 Prozent gegenüber 2022. Real, also bereinigt um Preissteigerungen, hatten sie jedoch 3,3 Prozent weniger in den Kassen als im Jahr zuvor. Enttäuschend verlief auch das Weihnachtsgeschäft. Die Umsätze lagen real 1,7 Prozent unter dem Vorjahresniveau.