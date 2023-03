Die deutsche Wirtschaft drückt nun aufs Tempo. „Wenn die Regierung nicht zumindest Elemente der deutschen Berufsausbildung einführt in diesem Land, werden unsere Firmen Schritt für Schritt selbst die deutsche Berufsausbildung hier einführen”, sagte Atenstaedt. Einige große deutsche Konzerne hätten die Ausbildung in Großbritannien bereits selbst in die Hand genommen und orientierten sich am dualen System: vier Tage im Unternehmen, einen in einem College. „Wir brauchen die Sicherheit, dass die Leute gut ausgebildet werden, dass der Staat sie fördert”, sagte der GIUK-Präsident.