Handwerk Moderne Schornsteinfeger fegen nicht mehr nur im Kamin

04. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Viele Schornsteinfeger sind längst ausgebildete Energieberater. Bild: Bild: dpa

Die Leiter wird angelegt und dann ab aufs Dach, Flachdach in dem Fall. Schornsteinfegermeister Markus Banghard muss heute bei dem Bungalow in Maulbronn (Enzkreis) den Kamin fegen, lässt den an einer Leine befestigten Metallbesen, beschwert von einer gummierten Kugel, hineingleiten, bis der Besen hörbar und doch ziemlich geräuschlos im Keller ankommt. Nix zu beanstanden.