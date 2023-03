Handwerksmesse Handwerkspräsident warnt Politik vor weiteren Belastungen

08. März 2023 | Quelle: dpa

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Handwerkspräsident Jörg Dittrich und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bei der Veranstaltung «Zukunft Handwerk» im Internationalen Congress Center München. Bild: Bild: dpa

Handwerkspräsident Jörg Dittrich hat die Politik vor zusätzlichen Belastungen der Wirtschaft in der Krise gewarnt. „Wir brauchen eine Entlastung von Steuern und Abgaben und vor allem von Bürokratielasten”, sagte Dittrich am Mittwoch zum Auftakt der Internationalen Handwerksmesse in München: „Die Bürokratie erwürgt uns inzwischen.” Das Handwerk könne mit Krisen umgehen. Aber die Politik dürfe „nicht nur schnell verbieten, wir müssen auch schnell ermöglichen”. Sonst seien auch die Ziele der Energiewende nicht umsetzbar.