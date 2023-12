Im Januar wollen sich Spediteure mit ihren Beschäftigten an Aktionen der Bauern anschließen. In einem Aufruf forderte der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung am Freitag unter anderem Entlastungen bei der Maut und beim Diesel-Kraftstoff und mehr Geld für Straßen, Brücken und Parkplätze. „Wir beginnen die Aktionswoche am 8. Januar mit Demonstrationen in den Landeshauptstädten”, hieß es. Höhepunkt sei dann eine Woche später die Demonstration in Berlin.