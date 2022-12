Hintergrund In der Energiekrise von Frankreich lernen - geht das?

27. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron beim Staatsempfang in Berlin. Bild: Bild: dpa

Obwohl Frankreich und Deutschland in Energiefragen seit langem unterschiedliche Wege gehen, stecken beide in diesem Winter in der Klemme. Reicht das Gas und gibt es genug Strom, lautet die Sorge beiderseits des Rheins. Dabei sind neben Russlands Krieg gegen die Ukraine auch Probleme mit den Atomkraftwerken Grund für französische Versorgungsengpässe, gegen die in Paris nun eilends Pläne geschmiedet werden. Kann Deutschland sich dabei von den Franzosen etwas abgucken?