 Höhlendrama in Thailand: Musk stellt Antrag zur Abweisung von Klage

Dass er den Taucher, der an der Rettung von in einer Höhle in Nordthailand eingeschlossenen Jungen beteiligt war, via Twitter einen „Pädophilen“ genannt habe, sei nichts weiter als eine „Schulhof-Kabbelei in sozialen Medien“, hieß es in einem Antrag Musks vom Mittwoch. Die Öffentlichkeit habe von Anfang an gewusst, dass die Beleidigungen nicht als Tatsachenaussagen verstanden werden sollten.