Hotel-Suchmaschine: Trivago-Gründer Rolf Schrömgens gibt Chefposten ab

Die Trivago-Aktie hat in diesem Jahr fast 40 Prozent an Wert verloren. Das Unternehmen ist an der Börse noch 1,2 Milliarden Dollar wert, bei der Erstnotiz vor knapp drei Jahren war es mehr als drei Mal so viel. Mehrheitsaktionär ist das Reiseportal Expedia, das mit seinem Vorstandschef Mark Okerstrom den Aufsichtsratsvorsitzenden von Trivago stellt.