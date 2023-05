Ifo-Umfrage: Dreimal mehr ungenutzte Büros als vor Coronakrise

Der auch nach Abflauen der Corona-Pandemie hohe Anteil der Arbeit im Homeoffice leert einer Umfrage zufolge viele Büros in Deutschland. Aktuell seien 12,3 Prozent aller Arbeitsplätze vor Ort an einem durchschnittlichen Tag wegen Homeoffice nicht ausgelastet, geht aus einer am Montag veröffentlichten Unternehmensumfrage des Münchner Ifo-Instituts hervor.