Immobilien Bauexperten für mehr Wohnungsbau von der Stange

16. April 2023 | Quelle: dpa

«Das Bauen der Zukunft muss deutlich digitaler, standardisierter und damit kosteneffizienter werden», sagt BayWa-Manager Steffen Mechter. Bild: Bild: dpa

Nach Einschätzung von Bauexperten könnten mit einer stärker industrialisierten Bauweise Wohnhäuser deutlich schneller und mit spürbar geringeren Kosten errichtet werden. Der Hebel dafür sei das Bauen in Serie mit vorgefertigten Bauteilen und digitaler Prozessoptimierung, heißt es in einer Studie der Strategieberatung EY-Parthenon und des BayWa-Konzerns, die der dpa am Sonntag vorlag.