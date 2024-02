Immobilien Signa: Luxuskaufhaus-Projekt in Wien beantragt Konkurs

Das sogenannte Lamarr-Kaufhaus sollte im zweiten Halbjahr 2025 eröffnet werden. Die Arbeiten an dem Gebäude auf der größten Einkaufsmeile Österreichs sind jedoch im Verzug, denn die Baustelle steht seit Wochen still. Die Immobilien- und Handelsgruppe Signa äußerte sich am Freitag nicht über die Zukunft des Projektes.