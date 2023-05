Immobilien Studie: Wohneigentum auf dem Land fast ein Drittel billiger

10. Mai 2023 | Quelle: dpa

Die Innenstadt im brandenburgischen Zehdenick. Beim Kauf von Wohneigentum auf dem Land sparen Verbraucher im Schnitt fast ein Drittel des Kaufpreises. Bild: Bild: dpa

Beim Kauf von Wohneigentum auf dem Land statt in der Stadt sparen Verbraucher einer Studie zufolge im Schnitt fast ein Drittel des Kaufpreises. In den Städten liegt der durchschnittliche Preis bei 4180 Euro, auf dem Land bei 2806 Euro pro Quadratmeter. Das geht aus einer Erhebung des Instituts der Deutschen Wirtschaft und des Allenbach-Instituts für den Verband der Sparda-Banken hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In den sieben größten deutschen Städten zahlt man demnach im Mittel sogar 6038 Euro pro Quadratmeter.