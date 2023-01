Immobilien Warnungen vor Desaster am Wohnungsmarkt

12. Januar 2023 | Quelle: dpa

Baustelle eines Neubaus in Stuttgart. Die Situation auf dem Wohnungsmarkt wird laut Mieterbund immer dramatischer. Bild: Bild: dpa

Der Deutsche Mieterbund und die Baugewerkschaft IG BAU haben vor drastischen Verwerfungen am deutschen Wohnungsmarkt gewarnt. „So laut wie jetzt haben die Alarmglocken des Wohnungsmangels lange nicht mehr geschrillt: Die Situation auf dem Wohnungsmarkt wird immer dramatischer”, sagte Mieterbundpräsident Lukas Siebenkotten den Zeitungen der „Funke Mediengruppe”. „Vor allem beim Angebot an geförderten bezahlbaren Wohnungen werden wir einen heftigen Einbruch erleben”. Bund und Länder müssten das Ruder jetzt herumreißen. „Oder wir erleben ein ungeahntes Desaster auf dem Wohnungsmarkt”, so Siebenkotten weiter.