Immobilienkrise Antrag auf Abwicklung gegen weiteren chinesischen Bauträger

Es ist das jüngste Beispiel, in dem ein Gläubiger sein Geld von einem der hoch verschuldeten Immobilienkonzerne aus China zurückbekommen will. Dass die Bank den Antrag in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong stellte, wo ein anderes Rechtssystem als auf dem Festland gilt, liegt an der Börsennotierung Shimaos dort. Der Konzern aus Shanghai baut etwa Wohnungen in chinesischen Metropolen wie Peking und Shanghai und ist an Hotelprojekten beteiligt. Die erste Verhandlung ist laut Gericht für den 26. Juni angesetzt.