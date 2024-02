Immobilienkrise Liquidationsantrag gegen weiteren Konzern in China

28. Februar 2024 | Quelle: dpa

An der Börse rutschte der Kurs des Unternehmens Country Garden zeitweise um elf Prozent ab. Bild: Bild: dpa

In der laufenden Immobilienkrise Chinas muss sich erneut ein großer und hoch verschuldeter Bauträger vor Gericht gegen einen Antrag auf Abwicklung wehren. Der betroffene Konzern Country Garden bestätigte in einer Börsenmitteilung, dass sein Gläubiger Ever Credit Limited dies vor einem Gericht in Hongkong erwirken will. Es gehe um einen nicht gezahlten Kredit in Höhe von 1,6 Milliarden Hongkong-Dollar (etwa 188,6 Millionen Euro) zuzüglich Zinsen. Das Gericht setzte die erste Anhörung laut Country Garden für den 17. Mai fest.