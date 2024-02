In eigener Sache Holtzbrinck-Gruppe erweitert ihre Journalistenausbildung

Die Holtzbrinck-Schule existiert seit 1988 und wurde damals von Dieter von Holtzbrinck und dem Journalismus-Professor Ferdinand Simoneit in Düsseldorf gegründet. Seither wurden annähernd 500 junge Redakteurinnen und Redakteure ausgebildet, die heute in allen relevanten Medienhäusern Deutschlands arbeiten, teilweise in führenden Positionen. Seit 2013 wird die Schule von Peter Brors geleitet, der auch Mitglied der Handelsblatt-Chefredaktion ist.



Weitere Informationen unter: www.holtzbrinck-schule.de