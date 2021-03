In eigener Sache Verleger Dieter von Holtzbrinck erweitert Gesellschafterkreis seiner Medienholding

Zum 1. April erhält die DvH Medien GmbH einen erweiterten Gesellschafterkreis. Das gab das Unternehmen aus Stuttgart am Dienstag bekannt. Zu der Holdinggesellschaft gehören mit der „Handelsblatt Media Group“ auch die WirtschaftsWoche und das Handelsblatt. „Die bisherige Alleingesellschafterin Dieter von Holtzbrinck Familiengesellschaft bR veräußert je fünf Prozent ihrer Anteile an der DvH Medien GmbH an den Aufsichtsratsvorsitzenden Michael Grabner und an den Geschäftsführer Oliver Finsterwalder“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.