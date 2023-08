Im Kredit- und Leasinggeschäft spürte BMW bereits deutlich die Belastungen aus steigenden Zinsen, Inflation und zunehmendem Wettbewerb. Gestiegen sind die Investitionen und vor allem die Forschungs- und Entwicklungskosten. „Wir investieren stärker als geplant in den weltweiten Hochlauf der E-Mobilität”, sagte Mertl. Ab 2025 sollen im neuen Werk in Ungarn, ab 2026 in München und in Shenyang Autos auf der neuen Elektroplattform der „Neuen Klasse” gebaut werden. Zudem stockt der Konzern seine Vorräte auf, um die Produktion auch bei Lieferengpässen sicherzustellen.