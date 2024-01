Industrie Deutschland: Solarhersteller droht mit Produktionsrückzug

Weitere Standorte des Unternehmens in Deutschland wären bei einer Verlagerung der Produktion in die USA aber nicht betroffen. Die Zellproduktion in Bitterfeld-Wolfen (Sachsen-Anhalt) und der Forschungsstandort in Hohenstein-Ernstthal (Sachsen) seien davon ausgenommen, stellte der Geschäftsführer klar. Diese Standorte würden unter anderem für den Hochlauf der Modulproduktion in den USA benötigt.