Industrie Erzeugerpreise in Deutschland fallen wieder stärker

19. Januar 2024 | Quelle: dpa

Ein Stahlarbeiter an einem Hochofen. Bild: Bild: dpa

In Deutschland sind die Preise auf Herstellerebene am Ende des vergangenen Jahres wieder stärker gefallen. Im Dezember sanken die Produzentenpreise im Jahresvergleich um 8,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.