Industrie Linde vor Dax-Ende: Konzern will Frankfurter Börse verlassen

25. Oktober 2022 | Quelle: dpa

Der Industriegasekonzern Linde will sich von der Frankfurter Börse verabschieden. Bild: Bild: dpa

Der Industriegasekonzern Linde will sich von der Frankfurter Börse verabschieden. Der Verwaltungsrat habe entschieden, den Aktionären den Rückzug von der Frankfurter Börse vorzuschlagen, teilte der Dax-Konzern am Montagabend mit. Künftig wäre Linde dann ausschließlich an der New Yorker Börse notiert. Das Unternehmen begründete das damit, dass die doppelte Börsennotierung einen negativen Einfluss auf die Bewertung des Unternehmens habe.