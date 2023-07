1,3 Milliarden Euro Abschreibungen Neuer AMS-Osram-Chef räumt auf – und baut um

Der neue Chef von AMS Osram räumt bei dem deutsch-österreichischen Chip- und Sensor-Konzern gründlich auf. Aldo Kamper kündigte am Donnerstagabend an, das Unternehmen auf LED- und Sensor-Chips für die Autobranche, die Industrie und die Medizintechnik zu konzentrieren. Von weniger profitablen Geschäften mit 300 bis 400 Millionen Euro Umsatz – unter anderem Prismen und Linsen für Smartphones und Computer – will sich der Niederländer trennen. Davon dürfte vor allem AMS betroffen sein. Das Geschäft mit Smartphone-Bauteilen, das AMS dank des Kunden Apple groß gemacht hatte, soll künftig nur eine untergeordnete Rolle spielen. Insgesamt schreibt AMS-Osram 1,3 Milliarden Euro auf die Firmenwerte von weniger erfolgreichen Geschäftsbereichen ab – das bringt im zweiten Quartal einen Verlust in dieser Höhe.