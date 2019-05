1. Quartal 2019 BASF will trotz schwächerem Start 2019 mehr verdienen

Die Weltwirtschaft habe sich im zweiten Halbjahr 2018 spürbar abgekühlt – vor allem in den Märkten, in denen die wichtigsten BASF-Kunden säßen, sagte Unternehmenschef Martin Brudermüller bei der Hauptversammlung am Freitag vor rund 6300 Aktionären in Mannheim. „Jedes Auto, das nicht produziert wird, bedeutet weniger Geschäft für uns.“ Vor allem Kunden aus China hätten aufgrund des Handelsstreits des Landes mit den USA weniger nachgefragt.