10-Milliarden-Investition: Das China-Abenteuer der BASF könnte noch teurer werden

So argumentiert auch Fondsmanager Arne Rautenberg von Union Investment: „Ich frage mich: Wie kann das neue Werk in China weiterhin zehn Milliarden Euro kosten?“, sagt der Experte. „Wir haben alle die Inflation der letzten Jahre zu spüren bekommen“. Was der neue Standort schlussendlich kosten wird, werde man erst in zwei oder drei Jahren sehen. Aktuell sei es für eine genaue Prognose noch zu früh. BASF wollte sich auf Anfrage nicht zu den Investitionshöhen in China äußern.