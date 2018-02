120.000 Beschäftigte: VW einigt sich mit IG Metall im Haustarifstreit

Gröger war mit der Erwartung in die vierte Verhandlungsrunde gegangen, dass „Volkswagen uns große Schritte entgegenkommt“. Rosik erwartete beim Ergebnis eine Orientierung am Tarifabschluss in der Fläche. Knackpunkt in den Gesprächen war zuletzt die von der Gewerkschaft verlangte Verbesserung der Altersvorsorge.