2,2 Millionen Euro Mutmaßlicher Südzucker-Erpresser von der Polizei gefasst

Der 48-Jährige kam in Untersuchungshaft. Seine Forderung habe der Erpresser dem Konzern am 20. August schriftlich übersandt. Für die Geldübergabe gab er einen Autobahnparkplatz an. Ermittler nahmen den Mann am 24. August am Ort der geforderten Geldübergabe fest. Nach bisherigen Erkenntnissen soll 48-Jährige auch versucht haben, ein weiteres Unternehmen in gleicher Art zu erpressen.