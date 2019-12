2030 CO2-neutral An seinen Versprechen wird sich Bayer künftig messen lassen müssen

Berninger versichert, dass das Thema Nachhaltigkeit künftig genauso wichtig sei wie der Gewinn. Er räumt dabei ein, dass Bayer da in der Vergangenheit hätte besser sein können.



Bis 2030 will Bayer nun ein klimaneutrales Unternehmen werden, sich vom CO2 weitgehend verabschieden. Das heißt, Bayer muss jährlich vier Millionen Tonnen Kohlendioxid einsparen oder kompensieren. Um das zu erreichen, steckt der Konzern künftig seine Energie noch mehr in Maßnahmen zur Energieeffizienz, steigt auf erneuerbare Energie um und kompensiert die verbleibenden Emissionen. Konzernchef Werner Baumann ist künftig auch für das Thema Nachhaltigkeit verantwortlich, ein neu zu gründender Nachhaltigkeitsrat aus unabhängigen Fachleuten berät den Vorstand. Bayer will zudem 100 Millionen Kleinbauern in Ländern mit geringem und mittlerem Einkommen unterstützen, um die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln aus der Region zu bekämpfen und die Armut zu bekämpfen. Millionen Frauen in ärmeren Ländern will das Unternehmen mit „modernen Verhütungsmitteln zu erschwinglichen Preisen“ versorgen. Schließlich ist Bayer auch Pharmakonzern und einer der größten Hersteller von Verhütungspräparaten.