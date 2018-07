23andMe: Zusammenarbeit mit US-Gentest-Firma soll Forschung von Glaxo voranbringen

Die Briten hoffen, sich auf diesem Weg neue Therapien für eine Reihe von Krankheiten erschließen zu können. Wie hoch der Anteil an 23andMe ist, gab Glaxo am Mittwoch nicht bekannt. Die beiden Firmen vereinbarten eine Zusammenarbeit über vier Jahren, in der sie sich auf die Erforschung und Entwicklung neuer Medikamente unter Verwendung der Humangenetik konzentrieren wollen.