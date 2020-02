265 Millionen Dollar Bayer und BASF sollen Millionenstrafe wegen Herbizid zahlen

Ein Bayer-Sprecher kündigte am Sonntag an, Rechtsmittel gegen die Entscheidung einzulegen. Auch BASF erklärte, man plane, in Berufung zu gehen. „Wir sind überrascht und enttäuscht von der Entscheidung der Jury“, teilte ein Sprecher mit. Wie die Summe auf Bayer und BASF verteilt werden würde, konnte Bayer zunächst nicht sagen. In den USA gibt es noch mindestens 140 ähnliche Fälle, die vor Gericht kommen sollen.