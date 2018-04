3,4 Milliarden Euro: Merck verkauft Sparte für rezeptfreie Medikamente an Procter & Gamble

Rund 3.300 Mitarbeiter, im Wesentlichen von Consumer Health, sollen nun zu P&G wechseln. Der Verkauf des globalen Consumer-Health-Geschäfts umfasst bislang zwar noch nicht das französische Consumer-Health-Geschäft. Für das hat P&G jedoch ebenfalls ein Angebot abgegeben. Für das Geschäft in Indien wurde vereinbart, dass P&G die Mehrheitsbeteiligung von Merck an der börsennotierten indischen Merck Ltd. erwirbt und in der Folge den Minderheitsaktionären ein Pflichtangebot macht.