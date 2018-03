48-Volt-Batterietechnik: Conti gründet Gemeinschaftsfirma für Hybridantrieb

Dank des Joint Ventures könne Conti sein Anfang 2017 gestartetes 48-Volt-Mildhybrid-System künftig komplett aus einer Hand anbieten, hieß es. Erstmals in Serie gegangen sei das Conti-System in Modellen von Renault und Audi, weitere Markteinführungen – bei Dieseln und Benzinern – stünden in Europa, China und Nordamerika bevor. Die Joint-Venture-Partner gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2025 weltweit rund 14 Prozent aller Neufahrzeuge Mildhybride sein werden.