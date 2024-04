Die Investitionen in die MicroLED-Technik würden in diesem und im nächsten Jahr um 200 Millionen Euro gekürzt, kündigte Finanzchef Rainer Irle an. Nach Ansicht von Marktforschern werde es länger dauern, bis sich MicroLEDs als Ersatz für OLEDs durchsetzten – und dann nur in kleineren Anwendungen, so Kamper. Bei dem abgesprungenen Kunden, den das Unternehmen nicht nennt, handelt es sich Insidern zufolge um Apple.