737-Max-Debakel So stark bremst Boeings Krise die US-Konjunktur

Genau in dieser heiklen Phase tritt der neue Boeing-Chef seinen Dienst an. Dave Calhoun übernimmt an diesem Montag offiziell die Führungsrolle des Konzerns. Sein Vorgänger Dennis Muilenburg blieb nach Monaten der Skandalmeldungen infolge der zwei Flugzeugabstürze nichts anderes übrig, als abzudanken. Nun soll Calhoun es besser machen.



„Das Unternehmen hat jetzt die einmalige Gelegenheit, all die schlechten Nachrichten auf den Tisch zu bringen“, sagt Jim Schrager, Professor für Unternehmertum und Strategie an der Booth School of Business der University of Chicago. „Es ist Zeit, dies richtig zu machen und den Turnaround zu schaffen.“