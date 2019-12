737-Max-Produktion gestoppt „Das System wird auf der Intensivstation am Leben gehalten“

WirtschaftsWoche: Herr Großbongardt, war der Produktionsstopp der Boeing 737-Max wirklich notwendig?

Heinrich Großbongardt: Boeing produziert schon auf Halde, seitdem im März das Flugverbot für die 737 Max erteilt wurde. Da stehen inzwischen rund 400 Flugzeuge bereit, die nicht an die Kunden ausgeliefert werden können und ein Kapital von rund 20 Milliarden Dollar binden. Auch ein Unternehmen von der Größe Boeings bringt das durchaus an seine Grenzen. Dass so viele Flugzeuge vorproduziert wurden, hat es bisher noch nicht gegeben.