91 Infizierte Mitarbeiter Corona-Ausbruch im ZF-Werk: So geht es bei dem Autozulieferer weiter

von Annina Reimann 11. November 2020 , aktualisiert 11. November 2020, 16:43 Uhr

91 der 700 Mitarbeiter seien bisher positiv auf das Coronavirus in einem Werk von ZF getestet worden. Bild: dpa Bild:

Beim Autozulieferer ZF stehen in einem Werk in NRW vorübergehend die Maschinen still. Grund dafür ist ein größerer Corona-Ausbruch. Gegenüber der WirtschaftsWoche erklärt ZF die nächsten Schritte.