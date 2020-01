A220: Bombardier denkt über Ausstieg aus Gemeinschaftsprojekt mit Airbus nach

Der französisch-deutsche Flugzeugbauer will am A220 festhalten. „Airbus bleibt dem Erfolg des A220-Programms verpflichtet und wird das Programm auf seinem Weg zum Erreichen der Gewinnschwelle weiter finanzieren“, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Bombardier hat das Recht, seinen 33-prozentigen Anteil am A220 bis 2026 zu Marktwerten an Airbus zu verkaufen. Die kanadische Provinz Quebec ist mit gut 16 Prozent am Airbus A220 beteiligt.