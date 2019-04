Ab 20 Metern wird es heikel Das komplizierte Löschen in großer Höhe

Wer die dramatischen Bilder der brennenden Kirche Notre Dame in Paris gesehen hat, weiß: In den lodernden Dachstuhl noch Feuerwehrleute zum Löschen hineinzuschicken, wäre ein Höllenkommando geworden. Bei Bränden wie jenem von Paris bleibt den Einsatzkräften deshalb nicht viel mehr, als der Löschangriff von außen – über sogenannte Hubrettungsgeräte, also Drehleiter- oder Teleskopmast-Fahrzeuge. Nicht nur im Fall von Paris gilt, mit hoher Wahrscheinlichkeit nutzen die Wehren dabei Technik aus deutscher Produktion. Denn speziell den Weltmarkt für Drehleitern dominieren zwei Hersteller aus Deutschland.