Ab 2020: Chinesischer Auto-Hersteller Chery soll Verkauf von Elektro-SUV in Deutschland planen

FrankfurtDer chinesische Autohersteller Chery will laut einem Medienbericht in Deutschland einen Elektro-Geländewagen auf den Markt bringen. Frühestens ab 2020 wolle man in Europa das SUV-Modell „Exeed“ verkaufen, sagte der Chef des Staatskonzerns, Chen Anning, der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ laut Vorabbericht.