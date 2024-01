Ab auf die Schiene So umgehen Spediteure die Krise im Roten Meer

Es herrschte starker Wind, als die Ever Given vor knapp drei Jahren, am 23. März 2021, von Süden in den Suezkanal einfuhr. An fünfter Stelle in einem Konvoi von insgesamt 20 Schiffen konnte sie ihren Kurs zunächst halten. Doch um 7.40 Uhr passierte es: Eine Böe traf das große Containerschiff, das sich nach Osten drehte, an der Kanalböschung hängen blieb, kurz darauf mit dem Bug die westliche Seite erreichte – und den gesamten Welthandel ins Stocken brachte.