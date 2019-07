Abfüllanlagenbauer : Krones streicht Gewinnprognose um die Hälfte zusammen

MünchenDer weltgrößte Abfüllanlagen-Hersteller Krones streicht seine Gewinnprognose um die Hälfte zusammen und kündigt einen Einstellungsstopp an. Die Umsatzrendite vor Steuern (Ebit-Marge) werde in diesem Jahr nur bei drei statt wie geplant bei sechs Prozent liegen, teilte Krones am Mittwochabend in Neutraubling bei Regensburg mit.