Abfüllanlagenhersteller : Krones ebnet mit Aufsichtsrats-Personalie den Weg zurück in den MDax

Der weltgrößte Abfüllanlagenhersteller Krones schafft die Voraussetzungen für seine rasche Rückkehr in einen der großen deutschen Aktienindizes. Der Aufsichtsrat habe Matthias Winkler zum neuen Vorsitzenden des Prüfungsausschusses berufen, teilte Krones am Dienstag in Neutraubling bei Regensburg mit.