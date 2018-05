Abgasaffäre: Audi-Chef räumt gravierenden Fehler ein

IngolstadtAudi-Vorstandschef Rupert Stadler hat im jüngsten Fall mutmaßlicher Abgastricksereien schwere Fehler eingeräumt. „Der Arbeitsfehler in einer unserer Fachabteilungen ist gravierend. Es ist aber keine neue Manipulationssoftware“, sagte Stadler am Mittwoch auf der Hauptversammlung des Autobauers in Ingolstadt.